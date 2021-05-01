السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى بِبَرَكَاتِهِ وَسَهِّلْ سَبِيلِى لخَيْرَاتِهِ.. دعاء اليوم من رمضان

دعاء
دعاء

يبحث المسلمون عن دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، لما فيه من أفضال وترصد "الدستور" دعاء اليوم.
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِى إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ".
 

"فضل الدعاء"
«مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَعَوْا لَهُ».
" أدعية مستحبة في اليوم التاسع عشر من رمضان "
-اَللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ
-اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ
-اللهم قَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ
-اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلي الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلي الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ
-اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي و بصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
-اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا. اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك. للهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان.

-اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021 دعاء رمضان رمضان ٢٠٢١

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