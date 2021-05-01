السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة.. اليوم

اندريه زكي
اندريه زكي

تستعد الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم ؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.  

وأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، دون جمهور.

وأضافت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان لها، أنه يقتصر حضور الاحتفال على السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، ورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، وذلك اليوم السبت ١ مايو الواحدة والنصف ظهرًا بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية». 

وأضاف: «نصلي من أجل سلامة شعبنا العظيم وبلادنا الغالية مصر، وكل بلاد العالم، وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة».

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط .

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