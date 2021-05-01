نوران أبو طالب تتألق فى جولة غنائية رمضانية بالأوبرا (صور)

جولة غنائية رمضانية طافت خلالها المطربة الشابة نوران أبو طالب بين أيقونات الموسيقى العربية حيث تألقت على مسرح النافورة بالأوبرا في آداء مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة التراثية والمعاصرة.

وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الحضور ومنها الحلوة دي، في هويد الليل، كيفك إنت، طاير يا هوا، إن راح منك يا عين، آه يالالي، بحبك ما بعرف، والله ما طلعت شمس ولا غربت، شبابيك، أهو ده اللي صار، روح خبر، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة، أبعد مكان إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية منها فوازير ويا نجمة.

وكان الحفل قد شهد إلتزام الجمهور الكامل بالإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والتى تمثلت في التعقيم، قياس درجات الحرارة، التباعد المكاني وإرتداء الأقنعة الطبية.

جولة غنائية رمضانية طافت خلالها المطربة الشابة نوران أبو طالب بين أيقونات الموسيقى العربية حيث تألقت على مسرح النافورة بالأوبرا في آداء مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة التراثية والمعاصرة.

وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الحضور ومنها الحلوة دي، في هويد الليل، كيفك أنت، طاير يا هوا، إن راح منك يا عين، آه يالالي، بحبك ما بعرف، والله ما طلعت شمس ولا غربت، شبابيك، أهو ده اللي صار، روح خبر، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة، أبعد مكان إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية منها فوازير ويا نجمة.

وكان الحفل قد شهد إلتزام الجمهور الكامل بالإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والتى تمثلت فى التعقيم، قياس درجات الحرارة، التباعد المكاني وارتداء الأقنعة الطبية.

وكان الحفل قد شهد إلتزام الجمهور الكامل بالاجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والتى تمثلت فى التعقيم، قياس درجات الحرارة، التباعد المكاني وإرتداء الأقنعة الطبية.

حفل نوران أبو طالب

حفل نوران أبو طالب

حفل نوران أبو طالب

حفل نوران أبو طالب

حفل نوران أبو طالب

حفل نوران أبو طالب

حفل نوران أبو طالب