الإرهابى همام عطية فى «الاختيار2» .. شارك فى اعتصام رابعة وانضم لبيت المقدس

شهدت الحلقة الأحدث من مسلسل "الاختيار 2" إعلان الإرهابي همام عطية، عن تأسيس جماعة "أجناد مصر" التي ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية، والذي يقوم بدوره النجم محمد علاء، وجاء في المسلسل رحلة بحث الأمن الوطني عن مكان اختبائه.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الإرهابي همام عطية

-همام عطية ولد في سويسرا

-في نهاية السبعينيات سافر والده إلى فرنسا، وعمل هناك طباخًا وحصل على الجنسية الفرنسية.

-وسافر همّام إليه وهو في سن 18 سنة، وعمل معه في نفس مهنته، والتقى هناك بأحد أتباع القاعدة الذي أقنعه بالسفر لأفغانستان

-سافر السعودية عام 2002

- تزوج ابنة خالته بسمة مصطفى عام 2004

-عمل بتجارة الدواجن، ثم سافر إلى العراق عام 2007 لمدة شهرين، وعند عودته أخبرها "كنت بجاهد ضد الأمريكان واتدربت على استخدام الأسلحة".

-شارك في اعتصام رابعة العدوية المسلح، وخرج منه بعد فضه.

-انضم لأنصار بيت المقدس، وانشق عنه، وشرع في استقطاب عناصر تعتنق الفكر التكفيري.

-كان مقيمًا بشارع الشيخ أحمد بدرى، مدينة الأحرار بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

-انتقل «همام»، للإقامة في منطقة الطوابق المزدحمة، بصحبة زوجته وأبنائه الـ9 مستغلاً حالة الزحام فيها، للاختفاء عن أعين الشرطة.

-بعد تفجيرات جامعة القاهرة في عام 2014، أعلن تنظيم أجناد مصر الذي تزعمه وأسسه حينها.

-بحسب ما أسفرت عن التحقيقات، أعلن مسؤوليته عن الحادث، الذي راح ضحيته العشرات من المصابين والشهداء، ولم يكن ذلك هو الحادث الوحيد الذي أعلن التنظيم تبني مسؤوليته، وإنما كان هناك بعد الأعمال الإرهابية الأخرى أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في محافظتي القاهرة والجيزة.

-شارك في عمليات إرهابية بالعراق 2006، وكل الخلايا العنقودية المنبثقة من تنظيمه ارتكبت أعمالاً إرهابية، ومنها: اغتيال العميدان طارق المرجاوي، وأحمد زكي، أمام جامعة القاهرة وبمدينة السادس من أكتوبر، والنقيب ضياء فتوح، في أثناء تفكيكه لعبوة ناسفة بمنطقة الطالبية.

-تتبعت أجهزة الأمن «همام»، ورصدت مكان تواجده بمنطقة الطالبية في الجيزة، بعدما فتح حسابه بموقع «فيسبوك»، وٌقتل في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن أثناء القبض عليه، في 15 إبريل 2015.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.