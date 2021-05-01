أسعار الدواجن اليوم السبت 1-5-2021 فى الأسواق

مع بداية الشهر الجديد سجلت أسعار بورصة الدواجن استقراراً في الأسواق، حيث ترتفع عمليات البحث بشكل مكثف يومياً على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين وأصحاب المزارع عن سعر الدواجن اليوم السبت في الأسواق، ويمكنك الأن معرفة كافة الأسعار والتفاصيل من خلال التقرير اليومي لـ "الدستور" وتشمل الأسعار (سعر الدواجن - سعر البيض - سعر الكتاكيت - سعر البط بكافة أنواعه).

أسعار الدواجن اليوم السبت 1-5-2021 في الأسواق

سعر الدواجن اليوم (البلدي واليضاء)

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق استقراراً وثباتاً ملحوظ مع حلول أول أيام شهر مايو لعام 2021، ولم تتعرض الفراخ إلى أي أزمات في الأسعار، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد ووصلت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الفراخ في الأسواق (لحم الأمهات) ما بين 16 جنيها لـ 17 جنيها، وسعر الفراخ البلدي يسجل ما بين 35 جنيها لـ36 جنيها بالأسواق، وسعر لحم فراخ الساسو يتراوح ما بين 29 جنيها لـ 30 جنيها، وأخيراً سعر الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 25 جنيها لـ 26 جنيها.

سعر البيض اليوم (الأبيض - الأحمر - البلدي)

وسجلت سعر كرتونة سعر البيض الأحمر اليوم في الأسواق ما بين 29 جنيها لـ 30 جنيها، وبلغت كرتونة البيض البلدي نحو ما بين 31 جنيها لـ 32 جنيها، وتتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 26 جنيها لـ 27 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم (الأبيض - البلدي - الساسو)

وشهد الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق نحو 1.75 جنيه لـ 2 جنيه للكتكوت، وتراوح سعر الكتكوت الساسو نحو 1.75 جنيه لـ 2 جنيه للكتكوت، وسجل سعر الكتكوت البلدي اليوم في الأسواق ما بين 3 جنيه لـ 3.25 جنيه.

سعر البط اليوم ( مسكوفي - فرنساوي - مولارد)

وتداول سعر البط المسكوفي اليوم في الأسواق نحو 47 جنيها لـ 47.25 جنيه، وتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 24 جنيها لـ 24.50 جنيه، أما سعر البط مولارد فيتراوح سعره نحو 31 جنيها لـ 32.50 جنيه.