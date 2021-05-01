السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى حريق مبنى كنيسة العمرانية

حريق مبنى كنيسة
حريق مبنى كنيسة العمرانية

طلبت النيابة العامة بالعمرانية، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأكد شهود العيان أن الحريق نشب داخل الكنيسة ولم يكن أحد موجودا داخلها، "الحمد لله مافيش حد كان في الكنيسة، ومافيش إصابات".

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في مبنى كنيسة مارمينا بالعمرانية، مساء الجمعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة بـ٨ سيارات إطفاء - بينها خزان استراتيجي وسلم هيدروليكي- في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران داخل مبنى الكنيسة المكون من ٣ طوابق.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في كنيسة بالعمرانية. 

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة، وساهم استخدام السلم الهيدروليكي في الإسراع من عملية الإخماد نظرا لضيق عرض شارع مجمع المدارس، ومن ثم بدء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث موجها بحصر الخسائر. 

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