سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 1-5-2021 فى مصر

تباينت أسعار العملات في البنوك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، ومن ضمن العملات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، ولذلك ترتفع عمليات البحث بشكل يومي من قبل الكثير من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 1-5-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك استقراراً وثباتاً أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد التي هددت العالم اقتصادياً.

البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع 4.28 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 4.28 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 4.28 جنيه.

بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

وشهد سعر البيع 4.28 جنيه.

بنك مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع 4.27 جنيه.

بنك الاستثمار العربي

وتباين سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي وسجل 4.22 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 4.28 جنيه.

بنك عودة

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة ليتراوح ما بين 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع 4.28 جنيه.

بنك التنمية الصناعية

تراوح سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية ما بين 4.21 جنيه للشراء.

وسعر البيع أصبح نحو 4.28 جنيه.

بنك المشرق الوطني

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق الوطني ما بين 4.25 جنيه للشراء.

وسعر البيع بلغ نحو حوالي 4.28 جنيه.

بنك المصرف المتحد

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء.

وسعر البيع بلغ نحو حوالي 4.28 جنيه.