السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 1-5-2021 فى مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات في البنوك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، ومن ضمن العملات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، ولذلك ترتفع عمليات البحث بشكل يومي من قبل الكثير من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 1-5-2021 في البنوك المصرية

 

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك استقراراً وثباتاً أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد التي هددت العالم اقتصادياً.

 

البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع 4.28 جنيه.

 

البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 4.28 جنيه.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 4.28 جنيه.

 

بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

وشهد سعر البيع 4.28 جنيه.

 

بنك مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع 4.27 جنيه.

 

بنك الاستثمار العربي

وتباين سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي وسجل 4.22 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 4.28 جنيه.

خبير اقتصادى: تثبيت سعر الفائدة يساعد على تحريك معدلات الاستثمار

بنك عودة

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة ليتراوح ما بين 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع 4.28 جنيه.

 

بنك التنمية الصناعية

تراوح سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية ما بين 4.21 جنيه للشراء.

وسعر البيع أصبح نحو 4.28 جنيه.

 

بنك المشرق الوطني

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق الوطني ما بين 4.25 جنيه للشراء.

وسعر البيع بلغ نحو حوالي 4.28 جنيه.

 

بنك المصرف المتحد

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء.

وسعر البيع بلغ نحو حوالي 4.28 جنيه.

بنك المصرف المتحد بنك المشرق الوطني بنك التنمية الصناعية بنك عوده بنك الاستثمار العربى بنك مصر بنك الاسكندرية مصرف أبو ظبى الإسلامى البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري سعر الدرهم الأماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

تفاصيل وفاة النقيب مصطفى خليل معاون مباحث كرداسة بأزمة قلبية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة