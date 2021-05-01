سعر الدينار الكويتى اليوم السبت الموافق 1-5-2021 فى بنوك مصر

يقدم موقع 《الدستور》خدمة للقارىء المصري والعربي عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، ونستعرض لكم داخل التقرير جميع أسعار العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، في العديد من البنوك العاملة في مصر، وهي: "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي".

ويتعرف المواطن من خلال التقرير على كافة أسعار العملة الكويتية أمام الجنيه المصري، طبقا لأخر تحديث لسعر الصرف اليومي داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١

يبحث المواطنين يوميا عن أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، لذلك نقدم لكم كافة المعلومات عن الأسعار داخل التقرير التالي:

- سجل سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤٩.٠٣٤١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٩٢٧ جنيه مصري.

- سجل سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري، اليوم السبت، الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤٩.٠٣٤١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٦٦٧ جنيه مصري.

- بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٥١.٧٨٩٨ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٥٢.٣٣٨٩ جنيه مصري.

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤٩.٠٣٤١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢١٨٧ جنيه مصري.

- وصل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤٨.٣٩٧٦ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٥٢.٣٠٦١ جنيه مصري.

- سجل سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤٩.٠٨ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٤٩ جنيه مصري.

- وصل سعر الدينار الكويتي فى بنك ابو ظبى الإسلامى، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤٨.٤٨٤٠ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٢١٥٨ جنيه مصرى.

قدمنا لكم كافة المعلومات خلال التقرير السابق عن جميع أسعار العملة الكويتية أمام الجنيه المصرى، الذي يبحث عنه القارىء على مؤشر البحث جوجل.