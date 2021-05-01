أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 1-5-2021 فى بنوك مصر

سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية من ضمن عمليات البحث المستمرة وبشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت عبر موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمسافرين ورجال الأعمال، حيث شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر استقراراً وثباتاً ملحوظ أمام الجنيه المصري.

وقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في قلب موازين العالم الاقتصادي بشكل غير متوقع، حيث تسعى كافة الدول في وضع خطط محكمة للسيطرة على تلك الأزمة التي قامت بهبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، ولم تسلم المعادن من شر أزمة جائحة كورونا المستجد مثل ( الذهب - الفضة ) وأيضاً أسعار النفط بشكل يومي في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 1-5-2021 في بنوك مصر

ونظراً لعمليات البحث المستمرة وبشكل كبير على محركات الإنترنت من قبل الكثير مع بداية شهر مايو لعام 2021 تابع من خلال التقرير اليومي لـ "الدستور" كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر العملات الأجنبية اليوم 1-5-2021 في البنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار اليوم

شهدت سعر العملة الخضراء اليوم بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليومية، نحو 15.63 جنيه للشراء.

سعر بيع سعر الدولار يسجل نحو 15.73 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليومية، نحو 18.86 جنيه للشراء.

وسجل اليورو في سعر البيع 18.98 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وتدولت سعر عملة الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليومية، نحو 21.66 جنيه.

وبلغ سعر بيع الإسترليني نحو 21.81 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية العربية اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر سعر شراء الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليومية، ليسجل نحو 4.16 جنيه.

وشهد بيع عملة المملكة العربية السعودية نحو 4.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتداول سعر عملة الكويت للشراء اليوم بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليومية، نحو 51.81 جنيه.

وبلغ سعر بيع الدينار الكويتي 52.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتراوح سعر شراء عملة الإمارات اليوم بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.25 جنيه.

وسعر بيع الدرهم الإماراتي اليوم يسجل 4.28 جنيه.