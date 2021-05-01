«كوفيد 25» بين الإشادة والرعب.. توقعات كورونا تخيف المصريين (تحليل بيانات)

في السباق الرمضاني المزدحم بين الأعمال الرمضانية، دخل مؤخراً مسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف وآيتن عامر ومجموعة من الفناني، مع بداية النصف الثاني من الشهر الكريم ليحتل مركزاً متقدماً في «تريند» المسلسلات الرمضانية على مدار الثلاث حلقات التي عرضت منه إلى الآن.

«كوفيد 25» يعرض فى 15 حلقة ويقدم فيه يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات، وقد ظهر في بداية أحداث المسلسل تطور فيروس كورونا وطرق العدوى به ليصبح انتقاله من شخص لأخر عن طريق العين، فبمجرد نظر شخص مصاب إلى آخر دون حاجز تتم الإصابة على الفور بذلك الفيروس، بل وتشتد الأعراض المصاحبة له عما عرفه في الواقع الفعلي الجميع إلى الآن.

وقد تعددت ردود أفعال المواطنين حول مسلسل «كوفيد 25» بعد عرض الحلقات الأولى منه، بين مخاوف شديدة من هذا توقع انتقال الفيروس عن طريق العين والذي وجده الكثيرين تصوراً مرعباً ولا يمكن السيطرة عليه، إذ كيف يمكن السيطرة على نظرات العين؟.

ركزت آراء أخرى على الإشادة بمستوى العمل الدرامي عن طريق مبشرات أحداثه التي ظهرت في الحلقات القليلة التي عرضت منه إلى الآن.

«الدستور» حللت ردود أفعال المواطنين من خلال محركات البحث المختلفة التي تبحث في عدة تطبيقات مثل تطبيق «تويتر وفيسبوك وجوجل تريند».

ومن خلال أداة البحث «جوجل تريند» تبين وجود المسلسل بالمركز السابع منذ يوم عرضه بين أكثر ما تم بحث المصريين عنه.

أما باستخدام أداة البحث social searcher، والتي تبحث في 11 تطبيقاً تبين، ذكر المسلسل 246 مرة كما تم خلالها الوصول إلى 133 فرداً.

احتل تويتر المركز الأعلى بواقع 100 تغريدة، وجاء تطبيق التليجرام بواقع 69، ثم موقع فوكنتاتي بواقع 20 منشوراً.

وجاءت تعليقات المتابعين التي أظهرت المخاوف من تطور كورونا المستقبلي لما عرض المسلسل من أحداث كالتالي:

بينما جاءت تعليقات أخرى مازحة حول هذا التوقع المستقبلي للفيروس الذي يطرحه المسلسل مثل:

وأراء أخرى أشادت بالمستوى الدرامي للمسلسل وآداء نجمه يوسف الشريف مثل:

وكانت قد أوضحت دكتورة ياسمين محمود استشاري المناعة بجامعة عين شمس، أنه من بين الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، والتي لاحظها الأطباء مؤخراً إضافة للأعراض المعتادة مثل الكحة وضيق التنفس، وآلام البطن والقيء والإسهال، هو عرض ضعف السمع، وفوق ذلك أيضًا احتقان العينين، مؤكدة أنه لا أحد يستطيع إلى الآن التكهن بأعراض الفيروس المستقبلية، ولكن مما لاشك فيه أنه يتطور وتظهر أعراض جديدة مصاحبة في الإصابة به.

لذا أكدت محمود ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة لكون هناك العديد من المرضى المصابين به دون شعورهم بأي أعراض، فهم يسببون الانتشار السريع للمرض لنقلهم العدوى من دون علمهم ومعظمهم من الأطفال.