مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

كشفت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة تفاصيل الحريق الذي اندلع في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية.

وقالت الكنيسة: "في هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٣٠ شب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة".

وتابعت: "تم إبلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات مطافي وقامت أهالي المنطقه فى مساعدة المطافي للسيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة فى الأربع طوابق".



وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.