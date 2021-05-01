إلغاء مولد أبو الحارث بالفيوم بسبب كورونا

أعلن المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينه سنورس، إلغاء احتفالات مولد صاحب المقام الشيخ أبو الحارث بقرية فيديمين بسبب فيروس كورونا، حيث كان من المقرر أن يقام يوم الخميس القادم.

وأكد أيضًا على إلغاء جميع الموالد الموجودة بمركز سنورس، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمنع أي فعاليات خاصة بالتجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبناء علي تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمنع أي تجمعات أو أسواق أو سرادق أفراح أو عزاء لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتحتفل الطرق الصوفية، في شهري أبريل ومايو من كل عام بموالد في القرى والمراكز، حيث يتضمن الاحتفال إقامة مؤتمر للطرق الصوفية، وقيام بعض البائغين بعرض حلويات المولد والعاب الأطفال.



كما يتم تنصيب الألعاب والمراجيح والمدافع وبعض السرادق للطعام مما يساعد على انتشار فيروس كورونا بين المواطنين؛ بسبب التزاحم والتجمعات الكبيرة في هذه الموالد.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من االتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الاالتزام بالمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قاد مساء أمس حملة مكبرة بمركز يوسف الصديق رافقه خلالها المحاسب كمال سلومة رئيس المدينة، للتأكد من االتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والمواعيد الصيفية المقررة، فضلًا عن التأكد من االتزام سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي وكذا الركاب بارتداء الكمامات، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بقرى المركز.

وأوضح «التوني»، أن الحملة أسفرت عن غلق عدد 5 محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتحرير 40 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 17 إشغالا متنوعا، ورفع عدد 10 أطنان مخلفات وأتربة.

إلغاء مولد أبو الحارث

إلغاء مولد أبو الحارث