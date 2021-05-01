السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سهرات رمضانية وعروض ومناقشات بثقافة أسيوط

فعاليات ليالي رمضان
فعاليات ليالي رمضان الثقافية

تتوالى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط.

 وشهدت مكتبة الطفل والشباب بالبداري سهرة رمضانية، بدأت بالسلام الوطني، تلاها محاضرة تثقيفية بعنوان "أبواب الخير في رمضان" حاضرها علي عبدالعال، الذي قدم رؤية جوهرية حول الخير والسعادة التي تحل خلال الشهر الكريم، وأن فعل الخير ليس مقتصرا على شهر رمضان فقط وإنما يمتد إلى كل الشهور، بجانب أمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد منهم الشاعر صبره سالم صبره رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة البداري والشاعر محمد حسن تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، بالإضافة إلى  مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد علي نصار.

واختتمت فعاليات الورشة الفنية للأطفال والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية قدمتها الفنانة دعاء علام، تم فيها تكريم المتميزين في موهبة الرسم بجوائز رمزية.

بالإضافة إلى إقامة معرض نتاج الورشة بمقر ثقافة البداري، وقدم بيت ثقافة منفلوط احتفالية تضمنت أمسية شعرية، شارك فيها نخبة من المبدعين الشعراء منهم الشاعر محمد أبوشناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط، والشاعر أحمد نادي بهلول، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط، وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.

واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، بجانبي ورشة فنية للأطفال قدمها شعبان المنفلوطي بالإضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال قدمها الأستاذ الدكتور يحيى محمد، حيث تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، كما قدمت فرقة القوصية للإنشاد الديني عرض فني ومجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي استمتع بها الجمهور.

وشهد قصر ثقافة أبوتيج سهرة رمضانية عنوان "روحانيات رمضانية"، بدأت بمحاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة والصيام" حاضرها الشيخ عيسى حسن، الذي تناول الحديث حول أهمية الصيام لصحة الإنسان وان المرأة هي روح الحياة وهي عمود الدين وهي التي تحث أطفالها على الصيام وتشجيعهم على الصلاة والصيام والزكاة، ومجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ عبدالمهيمن صادق.

كما أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر سهرة رمضانية بمقر القصر، بدأت بمحاضرة تثقيفية بعنوان "تنقية الروح" حاضرها الشيخ صابر علي، والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم تنقية الروح في رمضان وأن الصوم والصلاة والزكاة هي عبادات تنقي الروح خلال شهر رمضان الكريم، بجانب مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ مصطفى السباعي.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
فعاليات ليالي رمضان الثقافية
ثقافة أسيوط قصور الثقافة فعاليات أحمد عواض ليالى رمضان

الأكثر قراءة

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث حريق كنيسة العمرانية

«الصحة»: تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة