لـ«أسباب دعائية».. السودان عن سد النهضة: إثيوبيا تتنصل من الاتفاقيات الدولية

انتقدت وزارة الخارجية السودانية تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وقالت الخارجية السودانية في بيانها مساء الجمعة، إن مثل هذا التنصل الانتقائي لأسباب دعائية أو سياسية محلية يعد نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الأطراف.

وأوضحت الخارجية أنها تتابع بأسف الأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.



وأكدت في بيانها أنه من الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها.