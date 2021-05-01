أهلًا رمضان.. يواصل تقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة فى بنى سويف

تواصل بمحافظة بنى سويف تقديم معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية والاستهلاكية، والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ضمن خطة المحافظة خلال شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.

ويشارك فى إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والمصرية لتجارة الجملة وتحت إشراف بيطري وصحي بالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وتتركز على التوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز.

ويضم المعرض كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان والملابس بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وداخل تلك المعارض يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام على تلك المعارض والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة المعارض فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية التفتيشية للتأكد من جودة السلع و المنتجات ومطابقتها للمواصفات.

وأعرب المواطنين المتواجدين، عن سعادتهم بإقامة تلك المعارض وأن تلك المعرض تشمل كافة السلع وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وأن المعرض منظم بطريقة مميزة.

وفى سياق متصل وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

معرض أهلاً رمضان

معرض أهلاً رمضان

معرض أهلاً رمضان

معرض أهلاً رمضان

معرض أهلاً رمضان