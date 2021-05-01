محمد إبراهيم يسرى: فخور بالوقوف أمام يحيى الفخرانى

أعرب الفنان محمد إبراهيم يسري نجل الفنان القدير الراحل إبراهيم يسري عن سعادته الشديدة لمشاركته في مسلسلي "نجيب زاهي زركش" مع النجم يحيى الفخراني، و"ضل راجل" مع النجم ياسر جلال، وعن ردود الأفعال القوية حول أدواره في العملين.

وقال محمد في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن مسلسل "نجيب زاهي زركش" عرض عليه في البداية وجاء ترشيحه من المخرج شادي الفخراني، والذي يجسد خلاله دور "مؤنس"، مشيرًا إلى أن الدور يبدو سهل، ولكنه عكس ذلك بالنسبة له خاصة وأنه دور به لمسة كوميدية، فمن الصعب أن تقدم شخصية كوميدية من المفترض أن تضحك الجمهور فإذا لم يتمكن الممثل من هذا الأمر سيصبح ثقيل على المشاهد، وهو ما جعله يشعر بالخوف بالبداية، ولكن في نفس الوقت أسعده لأنه دور صعب ومتكامل ويعتبر تحدي له، مشيرًا إلى أن الفن عموما جزء منه موهبة والجزء الأخر تدريب وتجارب لذلك الاختلاف والتنوع ضروري.

وعن تعاونه مع النجم يحيى الفخراني قال محمد يسري إنه فخور بالتعاون مع نجم بثقل يحيى الفخراني، مشيرًا إلى أن عندما يذكر اسم الفخراني فلم تقتصر على النجومية والموهبة فقط بل يعتبر تاريخ من الخبرات والأعمال الثقيلة المحترمة، لذلك يعتبر وقوفه أمامه درس يستفاد منه فالتعاون مع اساتذة الفن يجعل الفنان الشاب يخرج موهبته بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه محظوظ بالتعاون مع الفخراني الذي لم يبخل بأي معلومة أو نصيحة لأي شخص يتعاون معه، مؤكدًا أنه شخص إنساني بشكل كبير، لافتًا إلى أنه أشاد به بكواليس المسلسل قبل معرفته بانه ابن الفنان الراحل إبراهيم يسري وقال له: "أنت فنان شاطر" مما جعله يشعر بالفخر والسعادة.



أما عن مسلسل "ضل راجل" قال إن المخرج أحمد صالح هو من رشحه للدور، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع النجم ياسر جلال الذي لا يختلف عن النجم يحيي الفخراني في نجوميته، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة أخ كبير له، مشيرًا إلى أن الشخصية التي يقدمها خلال المسلسل التي تتسم بالشر هي ما جذبته بشدة للمشاركة في العمل خاصة وأنه لم يقدمها من قبل.