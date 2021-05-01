السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

أسامة الأزهري ناعيًا الأمير محمد بن طلال: قدم إسهامات متميزة فى مختلف الميادين

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

نعى  الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الأمير محمد بن طلال، عم ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وممثله الشخصي.

وقال «الأزهري»، في بيان له: «بمزيد من الحزن والأسى، أنعى سمو الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الماضي، ففقدت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والأمة العربية بفقده واحدًا من الرجال الوطنيين الكبار، ذوي الدور الوطني الرفيع والكبير».


وأضاف الأزهري: «أتوجه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى  الأمير غازي بن محمد بن طلال بخالص العزاء وصادق المواساة».

وأشار «الأزهري» إلى الدور الوطني والاجتماعي للأمير الراحل، وما قدمه من  إسهامات متميزة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية في دولة الأردن الشقيقة.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، أن يتغمد الله الفقيد الكريم الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ولد الأمير محمد بن طلال،  في عمان عام 1940، وهو ثاني أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول، وتقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليًا للعهد خلال الأعوام من 1952 حتى عام 1962، ومرافقًا عسكريًا للراحل الملك الحسين بن طلال، ورئيسًا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلًا خاصًا للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفر الملك الحسين خارج أرض الوطن.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عّم الملك عبدالله الثاني، وممثله الشخصي.

وجاء في بيان الديوان الملكي الأردني: «بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 أبريل 2021 ميلادي».

أسامة الأزهري الأمير محمد بن طلال غازي بن محمد بن طلال

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