«مواجهة التطرف والفكر الإرهابى».. فعاليات وعروض فنية بقصور ثقافة سوهاج

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان الثقاقية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام قصر ثقافة سوهاج بقرية بندار الكرامنة أمسية شعرية للشاعر رجب عبد اللاه، بجانب فقرات إنشاد ديني للشيخ كمال العربي، ومحاضرات تثقيفية في الحديقة الثقافية، منها محاضرة بعنوان «الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطني» تهم بتاريخ بلادهم، ودورهم التاريخي في إشعال الحماس للوطن، ودعم جهود الدولة في تنمية المجتمع، والعمل على تحقيق أهداف التنمية البشرية.

ونظم قصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان «كيفية الصيام وفوائده»، حاضرها الدكتور أحمد رمضان، أوضح خلالها أنه ليس الغرض من الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب فقط، بل هو الامتناع عن كل معصية، وفعل كل خير يقربنا إلى الله.

كما تم تنظيم محاضرة أخرى بعنوان «الأخلاق في الإسلام»، حاضرها الشيخ أحمد عبدالله، أكد فيها أنّ الأخلاق لها مكانةٌ رفيعةٌ في الدين الإسلامي، وما يدل على ذلك الحث على التخلق بها، والعمل على تنميتها بأحسن الصور والأفعال.

وشهد قصر ثقافة سوهاج أيضًا تنظيم أمسية شعرية بحضور مجموعة من الشعراء القوا فيها باقة من القصائد الشعرية المتنوعة، أعقبها فقرة ابتهال فردى للشيخ ناصر الجبالي.

ونظمت مكتبة بني حميل الثقافية محاضرة ثقافية بعنوان «دور الثقافة في نشر الوعي الثقافي»، حاضرها عثمان فاروق، أوضح خلالها مفهوم الوعي الثقافي، وما تقوم به الثقافة من ندوات وأمسيات حتى تصل إلى الجمهور.

بينما قدم قصر ثقافة طهطا محاضرة بعنوان «مواجهة التطرف والفكر الإرهابي»، حاضرها الدكتور محمد عبيد، أوضح خلالها كيفية مواجهة الفكر المتطرف بعدم التشدد وقبول الرأي الآخر، وأن جميع الأديان السماوية حرمت فكرة الإرهاب، وأن الدين الإسلامي قبل الرأي الآخر حينما جاء في قوله تعالى «لكم دينكم ولي دين».

كما شهد قصر ثقافة طهطا أمسية شعرية وابتهال فردي للطالب يوسف أحمد، ونظم مركز ثقافة الطفل بطهطا أمسية شعرية للشاعر كمال عبد العال وأسامة محمد، وابتهال ديني قدمه أحمد قاعود، بجانب عرض لفريق كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بسوهاج تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية بمناسبة عيد تحرير سيناء بقيادة المايسترو ثروت علم الدين.

فعاليات وعروض فنية

فعاليات وعروض فنية

فعاليات وعروض فنية