السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ١٣٧ مخالفة إشغال طريق فى حملة بدمياط

مخالفة إشغال طريق
مخالفة إشغال طريق

نفذت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب بالتعاون مع مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق، اليوم الجمعة، حملة مكبرة استهدفت المرور على شواطئ المدينة التى تم الإعلان عن استمرار غلقها خلال أعياد شم النسيم للحد من تكدس المواطنين، وكذا المرور على الأسواق و شارع النيل.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط ١٣٧ مضبوطات متنوعة ومخالفات إشغال للطريق العام، كما تستمر تنفيذ هذه الجهود لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما استهدفت الحملة المرور على شواطئ المدينة التى تم الإعلان عن استمرار غلقها خلال أعياد شم النسيم للحد من تكدس المواطنين، وكذا المرور على الأسواق و شارع النيل.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها الى الوحدة المحلية بالمدينة بتكثيف الدوريات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لغلق الشواطئ وخلوها تمامًا من المواطنين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أيضاً على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل الحاسم مع اية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

دمياط راس البر محافظ دمياط منال عوض الشواطئ

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