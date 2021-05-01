بعجينة «السيلك بلاستر» الروسية.. «منى» فنانة صعيدية تشكل الورد البارز

اختارت منى البيه، أن تنخرط وراء حلمها بعد أن تخرجت من كلية التجارة، لعشقها لفن تشكيل الورد الروسي البارز بعجينة السلك بلاستر الروسية، ولم تمنعها تربيتها لأولادها من تحقيق حلمها، بل كانوا الداعم الأساسي لها.

عجينة السلك بلاستر الروسية فن جديد ظهر على يد فنانة روسية تدعى إيفيجينيا

منى البيه، القاطنة في أسيوط، تخرجت من كلية تجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة، تقول: «بدايتى مع الورد الروسي كانت منذ عام، وهو فن جديد ظهر على يد فنانة روسية اسمها إيفيجينيا، وبحثت كتير جدًا عن تركيب العجينة، وطريقة تشكيل الورد، وعلمت نفسى بنفسي».

«البيه» طورت ذاتها مع كثرة التجربة والممارسة

وتروي «البيه»، أنها طورت ذاتها مع كثرة التجربة والممارسة إلى أن تحسن مستواها، وتمكنت من تشكيل الورد البارز بعجينة السلك بلاستر الروسية، قائلة: «في البداية العجينة دي مكنتش متوفرة في مصر لأنها بتستورد من روسيا ومكلفة جدا والحمد لله قدرت اوصل لتركيبة المعجون ده، وصنعته بنفسي، وعندي البراند بتاعي».

وكانت أسرتها تشجعها على تطوير موهبتها، متمنية أن تشارك بأعمالها في العديد من المعارض الفنية، وتنشر فن تشكل الورد البارز بعجينة السيلك بلاستر الروسية، منوهة إلى أنها تجد ساعدتها في صنع اللوح الفنية من عجينة السلك بلاستر، وتقوم بإدخال العديد من التصميمات والألوان لتدخل البهجة على اللوح الفنية.

«عجينة» تشكيل الورود ظلت طريقة عملها سر خاص ببعض الفنانين الروس

وأشارت إلى أن عجينة تشكيل الورود «سيلك بلاستر» أو العجينة الروسية كما يطلق عليها البعض ظلت طريقة عملها سر خاص ببعض الفنانين الروس فقط حتى وقت قريب، وتستخدم هذه العجينة في تشكيل الورود البارزة و إعطاءها مظهر متميز ومختلف عن كافة عجائن التشكيل الأخرى.

الورد البارز

ورد

ورد

ورد

ورد

ورد

ورد

ورد

ورد

ورد

ورد