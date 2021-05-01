إصابة 3 أشخاص خلال تصادم دراجة بخارية بكارو فى بنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية مع عربة كارو بطريق بني أحمد وطوه التابع لدائرة مركز ببا جنوبي بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربة كارو وانتقلت سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: عصام محمد أحمد 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، ونادي سعيد فرج 25 سنة طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، إسلام عبدالعال فوزي 25 سنة، عامل مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

فيما أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بكوبرى بنى عفان بقرية بنى عفان التابعة لدائرة مركز بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية وانتقلت سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم خميس عبد النبي محمود 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، وعبدالله محمد أحمد 16 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعبدالله محمود سيد بني عفان 15 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بقرية بنى عفان التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.