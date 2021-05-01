السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ١٤ طن دقيق مدعم قبل تهريبه بدمياط

ضبط دقيق
ضبط دقيق

تمكنت قوة أمنية من مباحث التموين بقيادة الرائد أحمد عبد الباقي من ضبط ١٤ طنًا من الدقيق المدعم تم ضبطه بكفر سعد لطرحه بالأسواق بغرض التربح.

وكانت قد وردت معلومات للرائد احمد عبد الباقي بقيام المدعو م. ا، بجمع ٢٨٠ جوال من الدقيق المدعم ووضعة بأحد المخازن  بمركز كفر سعد وعلى الفور، تم اخطار  اللواء حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي والذى اصدر تعليماته بسرعة ضبط المخزن وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الكمية وتحرير محضر رقم ( ٦٦٣ - ٢٠٢١ جنح كفر سعد ) وتم العرض علي النيابة العامة.

دمياط تموين دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض دقيق مدعم

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