«التنظيم والإدارة»: تثبيت دفعة جديدة من العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على طلبات تثبيت دفعة جديدة من العمالة المؤقتة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والتى شملت نحو 114 موظفا خلال شهر مارس الماضى، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن قرارات تثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للدفعة الجديدة تمت على مستوى 15 جهة حكومية وإدارية، فى مقدمتها جامعة حلوان بعدد 23 موظفا، يليها ديوان عام محافظة سوهاج بعدد 21 موظفا، ثم جامعة القاهرة بعدد 16 موظفا.

كما بلغ عدد من شملتهم قرارات التثبيت بمديرية الشئون الصحية بالشرقية 12 موظفا، دار الأوبرا المصرية 11 موظفا، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 11 موظفا، المجلس الأعلى للآثار 5 موظفين، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى 4 موظفين، جامعة العريش 4 موظفين، وديوان عام محافظة الجيزة 2 موظف، وموظف واحد بكل من مركز البحوث الزراعية ومستشفى القصر العينى التعليمى الجديد ومديرية الطب البيطرى بالاسماعيلية وجهاز شئون البيئة وديوان عام محافظة الشرقية.

ونظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، وهي:أن يكون التعاقد أُبرم قبل 30/6/2016، استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة، يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.