الوحدة المحلية ببنى سويف تضبط أعمال بناء مخالف للتصريح

تمكنت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، من إيقاف أعمال بناء مخالف للتصريح بشارع نظيم وبرج والتحفظ على معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بإيقاف حالة بناء مخالف على أرض زراعية بزمام قرية البساتين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلاً عن إصلاح عطل بمحول رياض باشا الشرقي وصيانة 30 كشافا بقرية رياض باشا.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف متضمنا الإشارة إلى استمرار الجهود اليومية لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق العامة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من المناطق الشعبية ومحيط المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات والجامعة ودور العبادة، علاوة على رفع الأتربة من ميدان المديرية وشارع أحمد عرابي ومساكن الشرطة العسكرية وشارع سيد عبداللطيف وطريق السادات وطريق مستشفى الصدر والمدخل القبلي للمدينة.

كما قامت إدارة الحدائق بقص الاسوار أمام حديقة الشلال، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية باروط برفع القمامة والمخلفات على جانبي طريق بني سويف/ المنيا الزراعي.

كما قامت الوحدة المحلية برفع المخلفات والأتربة من شارع عزيز وحي مقبل وشارع ٢٣ يوليو ومصطفى كامل والبشري وميدان حارس وطريق مستشفى الصدر وبورسعيد وكورنيش النيل وحاتم رشدي وبدرخان ومحيط الصالون الأخضر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.