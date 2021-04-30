محافظ مطروح: إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات بمطروح خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة.

وأكد محافظ مطروح، استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآتت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة والمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافيتريا والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين مع منع اى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين التعاون في الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى حرصا على سلامتهم ،مع استمرار حملات التوعية والارشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكان أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تطهير وتعقيم عدد من المساجد والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية .



وأكد جاب الله، استمرار الجهود اليومية لاعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .

وتابع أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم أماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.