السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم»

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات بمطروح  خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع  جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة. 

 

وأكد محافظ مطروح، استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآتت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة والمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على  الفنادق والكافيتريا والمولات التجارية  وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين مع منع اى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين  والحد من انتشار فيروس كورونا. 


وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين التعاون في الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى حرصا على سلامتهم ،مع استمرار حملات التوعية والارشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وكان أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تطهير وتعقيم عدد من المساجد والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية .


وأكد جاب الله، استمرار الجهود اليومية لاعمال التعقيم  للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .


وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .

وتابع أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم أماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

محافظ مطروح أعياد شم النسيم مطروح إجراءات احترازية شواطئ مطروح

الأكثر قراءة

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث حريق كنيسة العمرانية

«الصحة»: تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة