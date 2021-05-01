حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 1 مايو 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية، ليوم السبت 1مايو 2021، على النحو التالي:

برج الأسد

مهنيًا: يطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وحتى على أرباب العمل.

عاطفيًا: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين.

صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.

برج الحمل

مهنيًا: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفيًا: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك من وجهة نظر الحبيب حول الكثير من الأمور.

صحيًا: كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك.

برج القوس

مهنيًا: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.

عاطفيًا: اعتبر اليوم مناسبًا جدًا لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقًا وانزعاجًا؛ بسبب ضغوط العمل المتواصلة.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياه، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.