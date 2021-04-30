السيطرة على حريق كنيسة مار مينا بالعمرانية بعد الدفع بـ3 عربات إطفاء

شهدت كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مار مينا بشارع مجمع المدارس بجوار قسم العمرانية، منذ قليل، نشوب حريق داخلها بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع المصلين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، ودفعت بـ3 عربات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون الوقوف على الأسباب حتى الآن.

وكان المركز القبطي الأرثوذكسي، المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، قد نشر منذ قليل فيديو للحريق الذي نشب في كنيسة الشهيد العظيم مار مينا للأقباط الأرثوذكس، بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبيل إتمام طقوس ليلة أبو غالمسيس بساعات.