ذراع داعش.. ما قصة الذئاب المنفردة التي ذُكرت في «القاهرة كابول»؟

"الذئاب المنفردة".. مصطلح ذُكر في حلقة اليوم الجمعة من مسلسل "القاهرة كابول"، والذي حاول الشيخ رمزي - الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي- خداع شباب الإرهابيين به، وتشجيعهم للقيام بعمليات إرهابية تجاه أشخاص ومؤسسات، ورغم أن أحداث مسلسل القاهرة كابول تدور في عام ١٩٩٧ إلا أن مصطلح "ذئاب منفردة" اُستخدم في عدة جماعات إرهابية لعل أبرزها تنظيم القاعدة وجماعة داعش.

"استراتيجية الذئاب المنفردة"

تجمع الذئاب المنفردة بين سهولة تنفيذ العمليات الإرهابية من جهة، وقوة تأثيرها من جهة أخرى، وانتشر هذا المصطلح في الوقت الذي تأثرت دول العالم بعمليات تنظيم داعش الإرهابي، للتعبير عن قيام أشخاص بعمليات إرهابية بشكل فردي.

"بداية انتشار مصطلح الذئاب المنفردة"

شاع مصطلح "ذئاب منفردة في عام 1990، حين دعا العنصريان الأمريكيان "ألكس كيرتس" و"توم متزجر" الخلايا الفردية والصغيرة إلى العمل تحت الأرض وبسرية تامة، بدلًا من العمل من خلال منظمات كبيرة تعمل فوق الأرض، حيث ظهر في عام 1990 هجمات عنصرية في الولايات المتحدة، كما أن هؤلاء الأشخاص -الذئاب المنفردة- عادة ما يقولون حينما يتم ضبطهم جملة واحدة "ليس لديّ ما أقوله".

"الذئاب المنفردة أخطر من الجماعات الإرهابية"

في عام ٢٠١١، ذكر باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق، مصطلح "الذئاب المنفردة"، واصفا إياهم بأنهم أخطر من الهجمات الإرهابية ذات الطابع التنظيمي؛ لأنه من الصعب تعقب أو تتبع شخص فقد توازنه أو يتحرك بينهم بأيديولوجيته المفعمة بالكراهية، واصفا الذئاب المنفردة بأنها الخطر الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة.

"قوة التأثير لعمليات الذئاب المنفردة"

كما ذكرنا أن عمليات الذئاب المنفردة تتسم بالسهولة وقوة التأثير، ولعل أبرز مثال على ذلك عمليات دهس بالسيارات، وعمليات طعن بالسكاكين، وعمليات إطلاق نار على التجمعات في أوروبا، حيث أحدثت هذه العمليات خوفا وذعرا عن التفجيرات المنظمة.

"داعش والذئاب المنفردة"

ينقسم أتباع التنظيم الإرهابي داعش إلى نوعين، الأول هو نوع يقتنع بخطاب التنظيم الإرهابي فيسافر إلى مقر التنظيم في سوريا والعراق فيتحول بذلك النوع الأول إلى قوة فاعلة على الأرض، أما النوع الثاني فهو الذي يرغب في الانضمام للتنظيم الإرهابي لكن التشديدات الأمنية تمنعه من الوصول إلى أماكن التنظيم، فيتحول إلى ذئب منفرد، ينفذ العمليات الإرهابية دون الرجوع إلى قيادات التنظيم أو طرحها على القيادات.



الخطاب الأول لـ"أبو محمد العدناني" المتحدث باسم التنظيم -قُتل في أغسطس 2016- شجّع في تسجيل صوتي له عام 2014 محبي التنظيم على القيام بعمليات "ذئابٍ منفردة" دون أخذ إذن أو موافقة، مؤكدًا على أنهم سيعترفون ويتبنون أيّ هجوم ولو كان صغيرًا.