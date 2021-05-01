البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها في مواجهة كورونا

أرسلت مملكة البحرين معدات طبية وأكسجين إلى الهند؛ لدعمها في مواجهة الظرف الصحي الاستثنائي جرّاء جائحة فيروس كورونا، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد في جلسته الأخيرة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار إسناد جهود التعامل مع الجائحة في الهند ضمن أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.



وأعربت حكومة مملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع الهند في ظل ما تشهده من تداعياتٍ للجائحة، والذي يأتي تجسيدًا لمستويات العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات، مؤكدةً مواصلتها دعم مختلف الجهود الدولية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

جدير بالذكر، أن الهند أعلنت، أمس الخميس، أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي بالآونة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين.. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضت تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد- 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وقال خبراء إن الأمل في السيطرة على الموجة الثانية العنيفة من جائحة "كوفيد- 19" في الهند يكمن في تطعيم عدد سكانها الضخم، وفتحت البلاد يوم الاربعاء الماضي باب التسجيل لكل من تجاوز عمره 18 عاما لتلقي اللقاح بدءا من السبت.

لكن الهند، وهي أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم، لا تملك مخزونا كافيا لتطعيم نحو 600 مليون مؤهلين لتلقي اللقاح.