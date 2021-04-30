يومان وينتهى أحمد حسن من تصوير «اختراق»

كشف المخرج أحمد حسن عن أنه على وشك الانتهاء من تصوير مسلسله "اختراق"، والذي يعرض الآن على أكثر من قناة فضائية.

وقال "حسن"، لـ"الدستور"، إنه تبقى يومان فقط على انتهار التصوير وتبدأ عمليات المونتاج للحلقات الأخيرة لعرضها بنهاية شهر رمضان الكريم، التي تحمل العديد من المفاجآت للمشاهد وتقلب الأحداث رأسا على عقب.

ومسلسل "اختراق" هو مسلسل مصري سعودي يتشارك في بطولته مجموعة من الفنانين المصريين مثل: أحمد عيد ومي سليم وراندا البحيري، وممثلين سعوديين: مثل طلال السدر وأحمد الحسن.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن حول اختراع علاج لمرض السرطان مما ينتج عنه صراع بين جهات مختلفة.