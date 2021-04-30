الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يومان وينتهى أحمد حسن من تصوير «اختراق»

المخرج أحمد حسن
المخرج أحمد حسن

كشف المخرج أحمد حسن عن أنه على وشك الانتهاء من تصوير مسلسله "اختراق"، والذي يعرض الآن على أكثر من قناة فضائية.

وقال "حسن"، لـ"الدستور"، إنه تبقى يومان فقط على انتهار التصوير وتبدأ عمليات المونتاج للحلقات الأخيرة لعرضها بنهاية شهر رمضان الكريم، التي تحمل العديد من المفاجآت للمشاهد وتقلب الأحداث رأسا على عقب.

ومسلسل "اختراق" هو مسلسل مصري سعودي يتشارك في بطولته مجموعة من الفنانين المصريين مثل: أحمد عيد ومي سليم وراندا البحيري، وممثلين سعوديين: مثل طلال السدر وأحمد الحسن.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن حول اختراع علاج لمرض السرطان مما ينتج عنه صراع بين جهات مختلفة.

الأكثر قراءة

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

اللحظات الأولى لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

تعرف على أبرز جرائم همام عطية مؤسس تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي

الأمن يكشف لغز قتيلة الهرم.. الزوج ذبحها وحاول تضليل الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة