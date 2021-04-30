الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اللحظات الأولى لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

حريق كنيسة مارمينا
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

نشر المركز القبطي الأرثوذكسي، المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو للحريق الذي نشب في كنيسة الشهيد العظيم مار مينا للأقباط الأرثوذكس، بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، قبيل إتمام طقوس ليلة أبو غالمسيس بساعات.
وقال المركز الذي يخضع لإشراف الأنبا أرميا الأسقف العام إن المقطع يظهر اللحظات الأولى من الحريق، والذي ما زال مشتعلا حتى الآن بحسب ما قاله لـ"الدستور" الأب يونان، راعي أحد كنائس العمرانية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المعلومات الأولية تُفيد أن الحريق نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه لم يكن أحد موجودا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لكنه لم تعرف بعد الأسباب، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، مؤكدا أن المطرانية التي تخضع لها الكنيسة ستقوم باصدار بيان بعد قليل.

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