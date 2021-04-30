روسيا تسجل انخفاضا في أعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الجمعة، رصد انخفاض في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.



ووفقا لجوليكوفا، فإن أكثر الشهور من حيث أعداد الوفيات، كانت ديسمبر 2020 ويناير 2021، وهو ما جاء على خلفية انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية.



وقالت جوليكوفا: "لكن أرغب بالقول إنه بمقارنة مؤشرات شهر مارس 2021 بشهري ديسمبر ويناير في روسيا، فقد تم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 21 %، و12.9 % مقارنة بشهر يناير من العام الجاري".



وأضافت "أن انخفاض معدل الوفيات في أبريل كان بنسبة 13 % مقارنة بشهر مارس. وروسيا تتجه تدريجياً نحو انخفاض في هذا المؤشر".



وبدأت في روسيا، في الـ5 من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.