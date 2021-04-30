«الكنيسة»: لا إصابات في حريق «مارمينا»

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، نشوب حريقًا في كنيسة الشهيد العظيم مار مينا للأقباط الأرثوذكس، بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، قبيل إتمام طقوس ليلة أبو غالمسيس بساعات.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المعلومات الأولية تُفيد أن الحريق نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لم يكن أحد موجودا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات.



وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لكنه لم تعرف بعد الأسباب، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، مؤكدا أن المطرانية التي تخضع لها الكنيسة ستقوم باصدار بيان بعد قليل.

من جانبها تواصلت “الدستور” مع الأب يونان، راعي أحد كنائس العمرانية، الذي قال في تصريحات خاصة إن الحريق ما زال مشتعلا، كما أن الكنيسة لم تعرف أسبابه حتى الآن ولا يمكن تقرير إذ ما كان جنائيًا أو طائفيًا، لكن كل الأمور ستتضح بعد السيطرة عليه.

وأكد مصدر كنسي مُطلع، في تصريح خاص، أن الكنيسة تسعى الآن لتشكيل لجنة تقصى حقائق كنسية لمعرفة أسباب الحريق فور السيطرة إليه.

حريق مارمينا

حريق مارمينا

حريق مارمينا

حريق مارمينا

حريق مارمينا