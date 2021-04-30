«الاختيار 2» متصدر و«نسل الأغراب» الوصيف.. «الدستور» تكشف تريندات رمضان الحقيقية

تنافس عدد من المسلسلات الرمضانية هذا العام على تحقيق أعلى نسب مشاهدات، واشتدت المنافسة بينها من أجل احتلال المراكز المتقدمة في ترند موسم المسلسلات الرمضانية، ليعلن فريق كل مسلسل متباهياً بأنه الأعلى مشاهدة.

“الدستور” تقدم حصرا بالأعمال الدرامية التي كانت الأكثر بحثاً على جوجل على مدار السبع أيام الماضية، واستخدمنا في هذا الحصر محركات البحث على جوجل خاصة أداة جوجل ترند لكشف المسلسلات التي حققت النسب الأعلى في البحث عنها.



من خلال استخدام محرك البحث وضحت المنافسة الأكبر على تصدر الترند بالأعلى بحثاً بين مسلسلي نسل الأغراب والاختيار لاحتلال المراكز المتقدمة في جوجل ترند، ولكن أظهرت النتائج تفوق مسلسل الاختيار على نظيره في تحقيق معدل البحث الأكثر عدداً.



إلا أنه دخل في السباق بينهما منذ يوم 15 رمضان مسلسل كوفيد 25 الذي تفوق في نسب البحث عن مسلسل نسل الأغراب ليأتي في المركز الثاني بعد مسلسل الاختيار مباشرة.

معدلات نسب البحث بين مسلسلات كوفيد25، الاختيار، نسل الاغراب



وفي مقارنة بين خمسة مسلسلات هي الأكثر تناوباً في احتلال الترند، وهي ملوك الجدعنة، موسى، اللي مالوش كبير، ضل راجل، الطاووس.

احتل مسلسل ملوك الجدعنة بينها الصدارة، تلاه مسلسل موسى، ثم مسلسل اللي مالوش كبير، ومن بعده مسلسل ضل راجل، وأخيراً مسلسل الطاووس.

بينما خرج من سباق الترند عدة مسلسلات منها القاهرة كابول، هجمة مرتدة، نجيب زركش، أحسن أب، بين السما والأرض، حرب أهلية، وهو ما يفرض العديد من التساؤلات من بينها ما إذا كانت تلك المسلسلات التي خرجت من سباق الترند تعكس انصراف المشاهدين عنها، أو أنها أقل جودة من تلك التي تصدرت؟

مقارنة بين نسب البحث عن خمس مسلسلات متناوبة على احتلال الترند

إيهاب محمود خبير التسويق الإلكتروني أوضح لـ"الدستور" أن مسألة تصريح بعض المسئولين عن المسلسلات تصدر مسلسلاتهم للتريند لا يوجد فيه مبالغة، موضحاً أن تريند توتير يحتسب على الأكثر تداولًا والأكثر بحثاً في وقت معين، ويتابع أن كل ساعة يتغير التريند من مسلسل لآخر.

وأضاف أنه لا يوجد تزوير أو تزييف في مسألة تصدر أي مسلسل للتريند خاصة عبر تويتر، لأن ذلك شىء حقيقي وملموس.

وفي الوقت نفسه أكد أيهاب على أنه لا يجب الاعتماد على ما تقوله التريندات في معرفة من الأفضل في مسلسلات رمضان موضحاً أن الأمر لا يؤخذ هكذا بل إن هناك أمورا أخرى تحدد مستوى العمل الدرامي غير عدد مرات البحث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدره التريند.