مصرع عروسين اختناقًا بالغاز بقرية العجميين في الفيوم

لقي عروسان مصرعهما، اختناقاً بالغاز، داخل غرفة نومهما بمسكن الزوحية بعزبة شربا التابعة لقرية العجميين بمركز إبشواي بالفيوم، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال، مامؤر مركز إبشواي يفيد بوفاة زوجين، حديثي الزواج، تتراوح أعمارهما بين 25 سنة للزوج و 21 سنة للزوجة نتيجة الاختناق بالغاز أثناء نومهما، وهما "مصطفى م أ" والزوجة" ابتسام م ح".



بالانتقال والفحص تبين أن العروسين اختنقا بالغاز أثناء النوم بسبب تسرب في اسطوانة الغاز، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمانين بعد المعاينة وسماع أقوال أسرتيهما، وقررت نقلهما إلي مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

فيما شيع المئات من أسرتيهما وأهالي القرية الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد بعد إعلان حالة الوفاة.

كما أقدم ابن عاق، على ضرب والده العجوز، والتسبب له في جروح وكدمات بوجهه، اليوم الجمعة، بسبب خلافات بينهما ورفضه إعطاءه أموالاً لشراء المخدرات بمحافظة الفيوم

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفى الفيوم العام المصاب ( علي . ص . ع - 57 عاما) مقيم دحدوره هدي وسط مدينة الفيوم مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجله عليه وتم تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى.

وتبين من التحريات قيام المتهم "مصطفى" 27 سنة نجل المجني عليه ومقيم بنفس العنوان بالاعتداء المتكرر على والده لشراء مخدرات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الابن المتهم.