«مستثمري بلبيس»: المشروعات القومية ساعدت على تشغيل مصانع مواد البناء

أكد المهندس عبد الله الغزالي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، على أهمية المشروعات القومية التي قامت الدولة بإنشائها خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن تلك المشروعات ساعدت عدد كبير من العمال الذي كانوا يعانون من البطالة في إيجاد فرص عمل لهم.

وأضاف الغزالي، أن المشروعات القومية ساهمت أيضاً العمل على على جذب الاستثمارات المحلية الخاصة بالمصريين بالإضافة إلى تشجيع مصانع وشركات القطاع الخاص في العمل والدخول في استثمارات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من المصانع وخاصة مصانع مواد البناء.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن الدولة اهتمت أيضاً بالوقوف بجانب الصناع ورجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن جمعية مستثمري بلبيس الصناعية حريصة على عقد اجتماعاً شهرياً مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع بالمنطقة والعمل على الوصول لحل لها.

وأضاف الغزالي أن محافظة الشرقية من البلدان الغنية بالاستثمارات الزراعية والصناعية لأنه تضمن عدة مناطق صناعية مثل منطقة العاشر من رمضان، بلبيس الصناعية، الصالحية، و بساتين الإسماعيلية، مؤكدًا أن كل منطقة بها عدد كبير من المصانع بالإضافة إلى حجم العمالة الكبيرة.

الجدير بالذكر ان منطقة بلبيس الصناعية تحتوي على أكثر من 400 مصنع بحجم عمالة تصل إلى 7 آلاف عامل، وتشتمل على جميع الصناعات مثل الغذائية، مواد البناء، والكهربائية، فضلاً عن المصانع الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة على زيادة الاستثمارات بالمنطقة والعمل على زيادة حجم العمالة.

ومنطقة بلبيس الصناعية هي واحدة من أهم المناطق الصناعية بالمحافظة، لموقعها الاستراتيجي الذى يمكنها من إقامة صناعات خدمية في نفس الوقت تشغيل الآلاف من الشباب.