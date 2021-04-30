«صحتك فى رمضان».. أطعمة ومشروبات تزيد من فرص الإصابة بخفقان القلب

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسى للوفاة فى العالم، وفقًا للكثير من الإحصائيات.

وأوضح موقع "healthybuilderz" الطبى، أن معظم حالات خفقان القلب ليست خطيرة، ويمكن أن يكون بعضها بسبب التوتر والقلق وممارسة الرياضة ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون بسبب النظام الغذائي.

وتتمثل أعراض خفقان القلب ألم الصدر وضيق التنفس والدوار، فعند تكرار مثل هذه الأعراض ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب، لعلاج المشكلة من البداية.

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية عدد من الأطعمة والمشروبات التى يجب أن تتجنبها خلال شهر رمضان، والتى من المعروف أنها تسبب خفقان القلب.

الكعك:

أوضح الأطباء، أنه عندما تستهلك كعكة أو أي شيء آخر يحتوي على الكثير من السكر، فمن غير المحتمل أن تعاني من خفقان القلب، بالإضافة الى زيادة ضربات القلب التى تسبب إعاقة عند الصعود والنزول.

ويكمن السر في الحد من تناول السكر لمنع خفقان القلب بسبب الكميات الزائدة منه ، ولكن يمكنك الحصول على القليل من السكر الصحي من الفواكه والكربوهيدرات لتجنب انخفاض مستويات السكر في الدم.

المشروبات الغازية:

وهناك عدة أسباب تجعل تناول الصودا يسبب لك خفقان القلب، حيث انها تحوتى على نسبة كبيرة من السكر، التى يمكن أن تؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم الأمر الذى يسبب خفقان القلب.

القهوة:

أما عند الحديث عن الكافيين، من المؤكد أنك ستنتهي بخفقان القلب في كل مرة تشرب فيها القهوة ، خاصة إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة للكافيين، علاوة على ذلك فقد تصاب بالقلق ورعاش اليد والغثيان.

فإذا كنت لا تستطيع أن تقول لا للقهوة ولا ترغب أيضًا في تحمل عدة دقائق من خفقان القلب ، فحد من كمية القهوة التي تشربها يوميًا. أو يمكنك ببساطة التبديل إلى القهوة منزوعة الكافيين.

الشوكولاتة:

ويوصى الأطباء بضرورة التقليل من تناولك للشوكولاتة، حيث تعتبر من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى خفقان القلب، لأنها تحتوي على السكر والكافيين بشكل كبير.