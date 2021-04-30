تفاصيل نشوب حريق داخل كنيسة مار مينا بالعمرانية

اندلع منذ قليل، حريق داخل كنيسة مار مينا في العمرانية، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة إخماده.

وأعلنت مطرانية الجيزة تحت إشراف الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة أن الحريق شب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على النيران والحريق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لنشوب الحريق داخل الكنيسة.

يذكر أن المسيحيين يحتفون، اليوم الجمعة، بذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم «الجمعة العظيمة» أو «الحزينة»، الذين يقضون فيها 12 ساعة صلوات متصلة فى الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أى توقف.

ويرتدى الشمامسة، فى اليوم المعروف أيضًا باسم «جمعة الآلام» و«جمعة الصلبوت»، أزياء الحداد، ويرددون الألحان الحزينة، التى لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعودون إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

ويعد من أهم طقوس الأقباط فى قداس «الجمعة العظيمة»، اصطحاب الزهور والورود لإحياء تذكار دفن السيد المسيح عقب صلبه، وذلك بنهاية المراسم الدينية للقداس.

وتعتبر جمعة الآلام يوم صيام إلزامي في مختلف الطوائف والكنائس المسيحية، يتم الانقطاع فيها عن الطعام والشراب في الكنيسة الكاثوليكية من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة أو حتى السادسة من مساء الجمعة كما في الكنيسة القبطية والبيزنطية، وتكون الوجبات اللاحقة نباتيّة وغير مطبوخة وغير محلاة.