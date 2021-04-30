الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» ترسل مليوني جرعة لقاح أسبوعيا إلى كندا بدءا من الاثنين

جستن ترودو
جستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إن شركة "فايزر" ستزيد شحناتها من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"  بما يصل إلى مليوني جرعة أسبوعيا من الولايات المتحدة ابتداء من الاثنين المقبل.
وأضاف ترودو، خلال مؤتمر صحفي: "يمثل ذلك زيادة كبيرة أخرى. سنواصل العمل مع المقاطعات والأقاليم لإيصال هذه الجرعات إلى الكنديين في أسرع وقت ممكن".

يذكر أنه طوال فترة الوباء، كانت شركة فايزر ترسل إلى كندا جرعات من بلجيكا، عندما كانت المصانع الأمريكية خارج الحدود بسبب ضوابط التصدير التي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

لن يؤثر التغيير على عمليات التسليم المخطط لها في كندا بأي شكل من الأشكال، مما يعني أن البلاد لا تزال في طريقها لتلقي مليوني جرعة أسبوعيا في شهر مايو و 2.4 مليون جرعة أسبوعيا في شهر يونيو.

وقد بدأت الولايات المتحدة في تخفيف القيود السابقة على صادرات اللقاحات، مما قد يشير إلى إمكانية الحصول على 20 مليون جرعة من أسترازينيكا التي اشترتها كندا ولكن لم تتمكن من الوصول إليها.

جستن ترودو كندا الصحه الكندية كورونا لقاح فايزر بيونتيك

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