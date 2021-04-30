الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: عرقلة التفاوض في ملف سد النهضة لا يخدم أمن الإقليم

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

أكدت وزارة الخارجية السوانية، اليوم الجمعة، أن التنصل من الاتفاقيات بتعبئة الرأي العام المحلي ضدها إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.

وأشارت الخارجية السودانية، وفق شبكة سكاي نيوز، إلى أن الاستمرار فى عرقلة التفاوض في ملف سد النهضة لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم. 

وأضافت أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً فى المجتمع الدولي وقت إبرام الاتفاقيات، موضحة أن الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة للوقائع التاريخية. 

كما أكدت وزارة الخارجية السودانية أن موقفها ثابت من سد النهضة، وأن الخرطوم ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ.

كانت مصر أعلنت الثلاثاء الماضي، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.

 

الخارجية السوانية التنصل الاتفاقيات بتعبئة الرأي العام يسمم مناخ العلاقات الدولية

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