تعرف على أبرز جرائم همام عطية مؤسس تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي

بعد ظهوره في «الاختيار 2»

شهدت الحلقة الأحدث من مسلسل "الاختيار 2" إعلان الإرهابي المقتول همام عطية، تأسيس جماعة "أجناد مصر" التي ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية.

ويجسد الفنان محمد علاء شخصية الإرهابي همام عطية.

ويرصد "الدستور" أبرز الجرائم التي ارتكبها التنظيم قبل تصفية قائده والقبض على أعضائه، ومنها:

- استهداف قوات الشرطة بـ"كمين عبود" بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط وأفراد شرطة في 20/11/2013.

- استهداف قوات الشرطة بـ"كمين السواح" بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابط وفردي شرطة في 25/11/2013.

- استهداف سيارة شرطة بالقرب من جامعة الأزهر بعبوة ناسفة، وأدى تأخر عمل العبوة لانفجارها فى حافلة نقل عام، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين في 26/12/2013.

- استهداف قوات الشرطة بقسم مرور محور26 يوليو بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 7/1/2014.

- استهداف قسم شرطة "الطالبية" بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 24/1/2014.

- استهداف قوات الأمن المركزي أمام محطة مترو أنفاق البحوث بعبوة ناسفة مما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة 12 ضابط ومجند في 24/1/2014.

- استهداف معسكر الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بعبوتين ناسفتين مما أسفر عن إصابة فردي شرطة في 31 /1/2014.

- استهداف قوات الشرطة المتواجدة بـ"ميدان الجيزة" بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 7/2/2014.

- استهداف تمركز أمني بمدينة 6 أكتوبر بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 4/3/2014.

- استهداف تمركز أمني بـ"كوبري الجيزة" قرب السفارة الإسرائيلية بعبوتين ناسفتين مما أسفر عن إصابة العقيد جمال راغب، و3 مجندين في 11/3/ 2014.

- استهداف رقيب الشرطة بمباحث قسم شرطة "الشيخ زايد" مصطفى عرفة بإطلاق النار عليه، ولكنه نجا من الحادث في 24/3/2014.

- استهداف قوات الشرطة المتمركزة بالقرب من "جامعة الأزهر" وقسم ثان مدينة نصر بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 29/3/ 2014.

- استهداف قيادات أمنية بـ"ميدان النهضة" أمام جامعة القاهرة بتفجير3 عبوات ناسفة مما أسفر عن استشهاد مساعد رئيس مباحث الجيزة العميد طارق المرجاوي، وإصابة 8 ضباط وأمناء شرطة من بينهم نائب مدير أمن الجيزة، اللواء عبدالرءوف الصيرفي، في 2/4/2014.

- استهداف قوات تأمين ميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعبوة ناسفة إلا أن قوات الشرطة نجحت في ضبط وإبطال العبوة في 10/4/2014.

- استهداف نقيب شرطة أحمد الصواف، بواسطة تفجير سيارته بعبوة ناسفة بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر مما أدى لإصابته في 10/4/2014.

- استهداف محكمة شمال الجيزة بعبوة ناسفة تم إبطال مفعولها في 14/4/2014.

- استهداف قوات الشرطة القائمة على تنظيم المرور بميدان الجلاء بالدقى بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة فردي شرطة، وتم القبض على أحد المنفذين، ياسر خضير، بواسطة سائق تاكسي وبعض الأهالي في 15/4/2014.

- استهداف سيارة خاصة بضابط شرطة بالهرم، ما أسفر عن إصابة شقيقه في 15/4/2014.

- استهداف قوات الشرطة المتواجدة بنقطة مرور "ميدان لبنان" بعبوة ناسفة مما أسفر عن استهاد الرائد محمد جمال، وإصابة فردي شرطة في 18/4/2014.

- استهداف نقيب الشرطة بـ"مرور الجيزة" سمير مصطفى بتفجير سيارته بعبوة ناسفة بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، ولكن حال سقوط القنبلة من السيارة عقب احتكاكها بمطب صناعي دون انفجارها في 21/4/2014.

- استهداف العميد أحمد زكي بإدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي والمشرف على تأمين ميدان النهضة، بعبوة ناسفة لاصقة أسفل سيارته بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن استشهاده وإصابة مجندين رفقته في 23 /4/2014.

- استهداف الملازم بالجيش الثاني الميداني محمد عبدالمنعم صلاح الدين، بواسطة لصق عبوة ناسفة بسيارته، وحال تعطل دائرة التحكم بالعبوة دون انفجارها في 28/4/2014.

- استهداف قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة بعبوة ناسفة، ما أسفر عن استشهاد عريف شرطة وإصابة ضابط، و3 أفراد شرطة آخرين في 2/5/2014.

- استهداف سيارة (لادا نيفيا دون لوحات) بعبوة ناسفة برمسيس مما أسفر عن استشهاد ضابط الاحتياط بالجيش بسام جامع، في 3/5/2014.

- استهداف تمركز أمني أمام وزارة الخارجية، مما أسفر عن استشهاد المقدم خالد سعفان والمقدم محمد أبوسريع، وإصابة اللواء محمد سرحان، و5 ضباط ومجندين آخرين، في 21/9/2014.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 9 أفراد شرطة من بينهم مفتش قطاع غرب القاهرة العميد هشام عبدالسميع، في 14/10/2014.

- شن التنظيم سلسلة من الهجمات على قوات الشرطة المكلفة بتأمين جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس في 20/10/2014.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 4 ضباط شرطة بينهم اللواء جمال حمدى نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب فضلا عن مجند شرطة في 22/10/2014.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 8/11/2014.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة حلوان بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 أفراد شرطة بينهم 4 ضباط في 20 /11/2014.

- استهداف خبراء المفرقعات في محيط جامعة عين شمس بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفكيك العبوة، مما أسفر عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة من بينهم مقدم الشرطة خالد كمال، في 4/12/ 2014.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم بعبوة ناسفة مموهة على شكل قالب طوب أسمنتي إلا أن قوات الشرطة نجحت في ضبط العبوة وإبطال مفعولها في 2/1/2015.

- استهداف العناصر المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية بعبوة ناسفة مصممة للتفجير بمجرد محاولة إبطال مفعولها، مما أسفر عن استشهاد خبير المفرقعات النقيب ضياء فتوح، وإصابة فردي شرطة في 6/1/2015.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة من بينهم مفتش قطاع شمال القاهرة العميد محمود إبراهيم، في 22/1/2015.

- استهداف تمركز أمني للشرطة بمنطقة ألف مسكن بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط وأفراد شرطة في 23/1/2015.

- استهداف تمركز أمني للشرطة أمام نادي الشمس بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة في 25/1/2015.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بمنطقة وسط البلد بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 3/2/2015.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين قسم شرطة عين شمس بعبوة ناسفة مما أسفررعن استشهاد نقيب الشرطة بالأمن المركزي مصطفي شميس، وإصابة 7 أفراد شرطة آخرين في 13/2/2015.

- استهداف التمركز الأمني المكلف بتأمين البوابة الرئيسية لـ"مكتب النائب العام" بعبوة ناسفة مموهة تتخذ نفس شكل الجزء العلوي لسور المبنى مما أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 7 ضباط وأفراد شرطة في 2/3/2015.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم بعبوة ناسفة إلا أن قوات الشرطة نجحت في ضبط العبوة وإبطال مفعولها في 9/3/2015.

- استهداف القوات المكلفة بتأمين محيط مجلس الوزراء بعبوة ناسفة مموهة على شكل قالب طوب أسمنتي إلا أن الأمن نجح في ضبط العبوة عقب قبض الأهالي على أحد منفذي العملية في 11 /3/ 2015.

- استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر "سفارة الكونغو" بإطلاق النيران عليها لقتل الحراس والاستيلاء على الأسلحة الخاصة بهم مما أسفر عن اسشتهاد مجند وإصابة آخر، وأُلقي القبض على اثنين من مرتكبي الحادث بواسطة الأهالي، في 25/3/2015.

- استهداف قوات تأمين محيط جامعة القاهرة بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط شرطة و4 أفراد أمن تابعين لـ"شركة فالكون" في 28/3/2015.

- استهداف نقطة مرور أعلى كوبري 15 مايو مما أسفر عن استشهاد أمين شرطة في 5/4/2015.