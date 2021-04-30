«عمال مصر» ينعى أمينه العام: الحركة النقابية فقدت قائدا بارزا

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، الذي لاقى ربه اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال، ودفاعاً عن الوطن، ومارس كل الآليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن فقيد الحركة النقابية والعمالية محمد وهب الله لعب دوراً بارزا من خلال المواقع التي تولى فيها مسؤوليات كرئيس للنقابة العامة للعاملين بالتجارة، وأمين عام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية، ووكيل للجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال دورته السابقة، وعضو بالمجلس القومي للأجور ممثلا عن العمال، إضافة إلى مواقعه العربية والأفريقية والدولية، فقد رأس الوفد العمالي المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف مرات عديدة، أثبت خلالها جدارته في الدفاع عن حقوق عماله ووطنه، وكذلك من خلال دوره في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وقيادي كبير في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهذا النعي، لهذا القيادي الكبير، داعيا الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، مؤكدا أن الحركة النقابية المصرية والعربية والأفريقية فقدت قائدا عماليا بكل ما تحمله الوطنية من معنى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهب الله، قائلا: البقاء و الدوام لله، فقدت الحركة النقابية المصرية منذ قليل الأخ والصديق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة.

كما نعى مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.