الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 6 رحلات بالون طائر في الأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

شهدت سماء الأقصر، اليوم، انطلاق 6 رحلات بالون طائر نقلت نحو 120 راكبًا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم. 

وتجري شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر عمليات تعقيم وتطهير مستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر. 

البالون الطائر تنشيط السياحة وزارة الطيران وزارة السياحة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

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