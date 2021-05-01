السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: أصبحنا قادرين على إعطاء نصف مليون جرعة لقاح ضد كورونا يوميًا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الجمعة، عن أن بلاده حققت الهدف الذي حددته الحكومة بتكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لدرجة أنها أصبحت قادرة على إعطاء نصف مليون جرعة في اليوم بحلول نهاية أبريل.

وكشف سبيرانزا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنساميد" الإيطالية، عن أن إيطاليا أعطت أمس الخميس أكثر من نصف مليون جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا".

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة الإيطالي: "أريد أن أشكر نساء ورجال الخدمة الصحية الوطنية وجميع المؤسسات على الجهد الجماعي الكبير"، مشيرا إلى أن اللقاح هو الطريقة الحقيقية للخروج من هذه الأشهر التي كانت صعبة للغاية.

يذكر أن وزارة الصحة الإيطالية قد سجلت 14320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد- 19"، لتتجاوز الحصيلة العامة للحالات في البلاد مستوى 4 ملايين.

وأعلنت الوزارة، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14320، مقابل 13385 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4009208 حالات، بينها 438709 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 288 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 344 حالة في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120544 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3449955 شخصا بعد رصد 18088 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

إيطاليا كورونا الصحة الايطاليه

الأكثر قراءة

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث حريق كنيسة العمرانية

«الصحة»: تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة