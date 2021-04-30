الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التهديدات لن تسكتنا».. رئيس البرلمان الأوروبي يعلق على العقوبات الروسية

رئيس البرلمان الاوروبي
رئيس البرلمان الاوروبي

استنكر رئيس البرلمان الأوروبي، الإيطالي دافيد ساسولي، اليوم الجمعة، قرار روسيا فرض عقوبات عليه وعلى سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض أليكسي نافالني ومطالبتهم بالإفراج عنه.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي عبر “تويتر”: "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين، وأن أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا".

وأعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي الأمر الذي يشكل توترا جديدا بين موسكو والغرب.

البرلمان الاوروبى الايطالي دافيد ساسولي قرار روسيا فرض عقوبات

الأكثر قراءة

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

اللحظات الأولى لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

تعرف على أبرز جرائم همام عطية مؤسس تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي

الأمن يكشف لغز قتيلة الهرم.. الزوج ذبحها وحاول تضليل الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة