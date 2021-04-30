«التهديدات لن تسكتنا».. رئيس البرلمان الأوروبي يعلق على العقوبات الروسية

استنكر رئيس البرلمان الأوروبي، الإيطالي دافيد ساسولي، اليوم الجمعة، قرار روسيا فرض عقوبات عليه وعلى سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض أليكسي نافالني ومطالبتهم بالإفراج عنه.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي عبر “تويتر”: "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين، وأن أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا".

وأعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي الأمر الذي يشكل توترا جديدا بين موسكو والغرب.