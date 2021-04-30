«عاقل»: 27 ألف عامل بالسياحة سجلوا لتلقى لقاح كورونا

قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ضد فيروس كورونا التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية تعمل على قدم وساق، مشيدا بجهود الفرق الطبية في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، لافتا إلى أن عدد العاملين الذين سجلوا حتى الان على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح وصل لـ27 ألف عامل.

وأضاف "عاقل" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حرصا من جانب وزارة السياحة والآثار على الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي، خاصة في ظل اتباع الدولة المصرية لكافة الإجراءات الاحترازية، ولبث رسالة طمأنة للسائحين بأمان المقصد السياحي المصري والحفاظ علي سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تقود حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر كخطوة أولى باعتبار أنهم أكثر محافظتين جذبا للسائحين، كما أن الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بهم سيزيد من التدفقات السياحية الوافدة لهم لما ترسله من رسائل طمأنة للسائحين الوافدين بأن من سيتعاملون معهم حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس كما أصبح تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ميزة تنافسية تحاول الدول السياحية للوصول إليها لجذب المزيد من السائحين في ظل التنافس الشديد لاستقطاب أكبر عدد من السائحين مع التراجع الاقتصادي بدول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا ويعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تستطيع النهوض بالاقتصاد.

يذكر أنه تم استئناف الحركة السياحية لمصر مع شهر يوليو الماضي بعد توقف دام نحو 4 أشهر وتعتبر من أولى الجنسيات التي حلت إلى مصر عقب استئناف الحركة السياحية دول أوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك وكازاخستان ورومانيا.