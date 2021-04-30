ياسمين رئيس تُعزّي سريّة في موت والدته بـ«ملوك الجدعنة»

توفّيت في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة عطية (دلال عبد العزيز) لتكون أقوى صدمات سريّة (عمرو سعد) وفاتن حرفوش (ياسمين رئيس) حيث كانت الحارة تعتبرها بمثابة أمهم جميعًا، وفي العزاء تناست فاتن ما حدث بينها وبين سريّة، لتذهب إليه وتحاول مواساته، ولكنه لم يجبها، في الوقت الذي يحاول فيه عنتر (وليد فواز) الزواج منها رغم رفضها بأسرع وقت.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وعدد آخر من الأعمال الفنية .