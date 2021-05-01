«الزراعة» تصدر 4 توصيات فنية لمزارعى محصول التين خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

6- إعداد الثمار قبل الجمع، ووقف الرش الفطري و الحشري بمدة كافية قبل الجمع.

7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.

8- يتم رش مبيد حشري كل عشر أيام لمكافحة الذبابة، ووقف الرش و التسميد قبل الجمع بمدة كافية، و يتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.

ثانيًا: التسميد

تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان:

الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 3 ك سماد مركب «19 -19-19».

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم، مع 2 لتر حامض فوسفوريك.

الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم.

الرية الخامسة: 1 ك سلفات حديد، و1 ك سلفات زنك، و1ك سلفات منجنيز.

الرش الورقي:

يتم الرش الورقي 300 جم حديد، و300 جم زنك، و300 جم منجنيز بمعدل 750جم أستيموفول كل 600 لتر ماء.



ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى: 15 لتر لكل شجرة.

السنة الثانية: 18 لتر لكل شجرة.

السنة الثالثة: 20 لتر لكل شجرة.

السنة الرابعة: 30 لتر كل شجرة.

السنة الخامسة: 40 لتر لكل شجرة.

السنة السادسة: 50 لتر لكل شجرة.

السنة السابعة: 60 لتر لكل شجرة.

برنامج الري:

يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الأسبوع، بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع).

30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



رابعًا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية:

1- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية، ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب، و يتم مقاومتها كما سبق.

2- البق الدقيقي كما سبق.

3- مكافحة الأكاروسات المبططة كما سبق.

4- مكافحة حفارات ساق السنط، وحفار ساق الحلويات، وحفار ساق التفاح، وخنافس، كما سبق.

5- مكافحة أعفان الثمار كما سبق.

6- مكافحة البياض الدقيق كما سبق.

7- مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق.