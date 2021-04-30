عبد اللاه: المجتمعات العمرانية نفذت 750 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات

قال المهندس داكر عبد اللاه رئيس الاتحاد الدولي لإعادة الأعمار والتنمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الحكومة أثبت قدرتها على تنفيذ أضخم مشروع قومي بمليون وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى كافة المحافظات والمدن الجديدة.

وأوضح «عبد اللاه» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نجحت في تنفيذ ما يقرب من 750 ألف وحدة سكنية خلال الـ6 سنوات منذ أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ أضخم مشروع للإسكان لمحدودي الدخل مدعمة من مبادرة البنك المركزي الذي تم تنفيذ من خلال مقاولين مصر الذين إطلاق عليهم القيادة السياسية الذراع التنفيذي للدولة.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لإعادة الأعمار، أن المشروع الإسكان الاجتماعي ساهم فى حل مشكلات عديدة كانت تواجه المواطنين، والشباب لاستكمال مسيرة الحياة فى توفير سكن مناسب وحدات جاهزة بالمرافق والخدمات للسكن، وبأسعار مناسبة لكافة شرائح الدخل، ومدعومة من الدولة ولجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة شمل المشروع مدارس ووحدات صحية وحضانات وأسواق تجارية ومناطق خضراء.

ونوه عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إلى أن المشروعات القومية التي طرحتها الدولة على شركات المقاولات ساعدت على زيادة العمل، وتشغيل 99 صناعة لمواد البناء ساهمت بالمشروع، بالإضافة إلى أن تنفيذ المشروع الاسكان أدت إلى تشغيل العديد من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة التى أدت إلي تراجع معدلات البطالة خلال فترة تنفيذ المشروعات القومية التى أطلاقتها الدولة.

وأضاف أن كثير من المستثمرين استفادوا من تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، واستطاعوا استئناف نشاطهم والتسويق لمشروعاتهم فى المناطق المحيطة.

وأكد عضو مجلس أدارة الاتحاد المقاولين أن تضمن تنفيذ المشروع على أكثر من 32 مدينة جديدة تباعه لهيئة المجتمعات العمرانية بخلاف أيضا تنفيذ المشروعات بالمحافظات، مشيراً إلى أن ضمن خطة الدولة تخصيص عدد من الوحدات بكل مدينة لذوي الاحتياجات الخاصة.