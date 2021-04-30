تعيين 8484 شابًا في 6 محافظات.. الحصاد الأسبوعي لـ«القوى العاملة»

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 23 أبريل إلى 30 أبريل الجاري- منها عقد اجتماع مهم مع كبار مسئولي الوزارة لمتابعة التقدم المحرز في التحول الرقمي، وآخر لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية لتطوير فروع الجامعة العمالية، وتوقع 3 مذكرات تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتدعيم التحويل الرقمي، وشركة "هواوي للتكنولوجيا" مصر ، لتعزيز استراتيجية التنمية المستدامة ، وجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود لمساندة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن تعيين 8484 شاباً في 6 محافظات ، وتحصيل مستحقات تعادل قيمتها 15.5 مليون جنيه تقريبا من الأردن والسعودية وقطر.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث عقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مهما لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية تمهيدا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التي يمكن التعاون معها فى هذا الشأن .



ووجه الوزير سرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل ، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة مدينة نصر ، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلي مصروفات مالية كبيرة في تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر القادم، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية .



وشدد الوزير على ضرورة العمل على إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع في سبتمبر القادم حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة لتحديد أعمال العاملين بها، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة .



كما عقد سعفان اجتماعا مهما مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم في إطار الاجتماعات التي يعقدها أسبوعيا لمتابعة التقدم المحرز في التحول الرقمي لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



في مستهل الاجتماع قال الوزير : إن عدم إدراج مصر العام الجاري علي قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، بعد أن تم إدراجها علي القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة- خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها علي قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي ، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية .



وأكد الوزير في اجتماعه أن خطة عمل وزارة القوي العاملة في المرحلة المقبلة تقوم على الانطلاق بالوزارة ومديرياتها في كافة المجالات، مشيرا إلي أنه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات فيما يخص التحول الرقمي ، والتدريب المهني ، وغيرها من مجالات الوزارة، لافتا إلي ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرقمنة في ديوان عام الوزارة ومديرياتها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



ووقع وزير القوى العاملة ومنجستاب هايلي ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمدير القطري في القاهرة ، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون فيما بين الوزارة والبرنامج لدعم مجالات عملها المختلفة، وتعزيز سبل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.



ونصت المذكرة على دعم البرنامج لجهود الوزارة فى مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا، ﻣﻦﺧﻼل برامج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات، والقيام بتنفيذ برامج اﻟﺘﺪرﻳﺐاﻟﺘﻘﻨﻲواﻟﻤﻬﻨﻲ، ودﻋﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ومشاركة القطاع الخاص، وتحسين فرص العمل، ﻣﻊ التركيز ﻋﻠﻰ التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب واﻟﻨﺴﺎء.



كما نصت على قيام البرنامج بتعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ووحدات الأبحاث والدراسات الميدانية والمكتبية، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل على اختلاف أنواعها، ومراكز التدريب المهني بجميع محافظات الجمهورية، ويشمل ذلك تقديم الدعم التكنولوجي والفني، وتطوير آليات التدريب المهني، وتدريب فرق مدربي مراكز التدريب، فضلاً عن تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة .



وشهد الوزير ، بديوان عام الوزارة ، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة "هواوي للتكنولوجيا" مصر ، بشأن إقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بوزارة القوي العاملة .



وتقضي مذكرة التفاهم قيام "هواوي" من خلال هذه المبادرة التي تندرج تحت المسئولية المجتمعية للشركة خدمـة متطلبات العمل بوزارة القوى العاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تقديم أجهزة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث التقنيات العالمية لتطوير وتحديث مركز معلومات الوزارة.

كما شهد سعفان ، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود ، في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني الدولة في تحقيق التنمية اللازمة، واعترافا بهذا الدور الفعال تنفيذا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليعيشوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى وتحقق طموحاته وأحلامه.



وأكد الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات رعاية وحماية العمالة المصرية وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة سبل الحماية للعامل المصري وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم ، وأية خدمات اجتماعية أخرى بعد اتفاق الطرفان عليها وفي حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية .



ووجه الوزير، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه .



وقدم وزير القوي العاملة رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر .



وشدد علي ضرورة أن نتبع جميعا إجراءات السلامة والصحة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء مهمات الوقاية الشخصية "كمامات" فى الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن نظافة اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقنا المثني أو بمنديل ورقي، ونتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا ونغسل يدينا.



وامتد الحصاد ليشمل موافقة وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 100 ألفاً و 483 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 62 عاملا بالشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن بمحافظة الأقصر ، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركة وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.



كما هنأ وزير القوى العاملة، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.



وأعلن الوزير ، أن يوم الخميس الموافق 29 أبريل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "عيد تحرير سيناء"، بدلا من غد الأحد 25 أبريل.



وأكد سعفان، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.



كما أعلن سعفان أن السبت أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والأحد إجازة في ضوء إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا كتدبير احترازى، والإثنين إجازة شم النسيم.



وقال سعفان، إن هذه الأيام إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.



وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 8 آلاف و 484 شاباً في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات أسوان والدقهلية، وبني سويف ، والشرقية، والفيوم، بلغت 361 ألفاً و200 جنيه، والتفتيش على 3046 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 6847 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6847 عاملا.



وأقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية حفل إفطار رمضاني بمركز تدريب مهني محرم بك للمتدربين على مهنة التبريد والتكييف، وذلك بمناسبة تخريج أول دفعة من المتدربين من ذوي الهمم والعزيمة من جميع مراكز التدريب المهني علي مستوي الجمهورية .



وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إنه عقب الإفطار تم مناقشة وبحث الخبرات التي اكتسبوها من هذه الدورة، ومدى إمكانية الاستفادة منها في حياتهم العملية بعد التخرج، وذلك بحضور النائب البرلماني محمد الحمامي.



كما أجرى مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية جولة تفقدية بمستشفيات العزل بالمحافظة "مستشفى حميات الإسماعيلية" للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى ، والتأكد من خزانات الأكسجين ومخازن أسطوانات الأكسجين وصلاحيتها واتباع المستشفى تعليمات وسياسات السلامة في حالة حدوث تسريب أو خلل من خزانات الأكسجين من عدمه .



يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمنشآت بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثالثة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بتنفيذ إجراءات السلامة الصحة المهنية، و الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شمل الحصاد ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 44 ألفا و400 ريال سعودي، أي ما يعادل 186 ألف جنيه مصري تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العامل المصري "يحيى.أ.م.م" المتأخرة لدى إحدى شركات الاستثمار الزراعي بالرياض ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.



واستطاع المكتب في الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 10 آلاف و500 ريال سعودي، أي ما يعادل و43 ألفا و89 جنيها مصريا تقريبا.



و أعلن الوزير، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 101 ألف و162 ريالا سعوديا بما يعادل 422 ألفا و857 جنيها مصريا تقريبا، وتوفير 20 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة مفتاح التوصيل لأجهزة الحاسب الآلي المحدودة بجدة بالمملكة بجدة براتب 4000 ريال، و8 ساعات عمل، وإجازة أسبوعية .



كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 675 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.



وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 727 ألفاً و 503 دولارات أى ما يعادل 11 مليون و385 ألفاً و430 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وأخيراً ، تمكن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، من تسوية مشكلة عامل مصري ، وبلغت إجمالي مستحقاته 423 ألفا و190 ريالا قطريا ، أى ما يوازى مليون و 824 ألفا و795 جنيها مصريا تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري"ماجد .ع. ز" والذي كان يعمل في إحدي الشركات بالدوحة ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

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